警員姜宏杰的妻兒，得知他的英勇救人事蹟，到派出所來獻花。（陳淑芬翻攝）

烏日分局三和派出所警員姜宏杰狂奔及時智勇攔截火車，挽救臥軌老翁一命及火車乘客安全，内政部長徐國勇及警政署長陳家欽得知深受感動，各親致嘉勉簡訊表揚；台中市長盧秀燕委請警察局長楊源明頒獎勵金表揚，姜的義舉獲中央與地方同步表揚，更添溫馨。

今年37歲、綽號「小護士」的姜宏杰，曾擔任護理師，考進警察特考班擔任員警已10年，4月5日11時30分在成功嶺前平交道獲報有民眾臥軌，他發現1輛火車正駛向臥軌處，在此千鈞一髮之際，他立即衝往平交道按下阻斷器，狂奔像火車示警，火車在距離臥軌男子600公尺前緊急煞車，挽救企圖自殺民眾及整列火車乘客的安全。

台中市警察局楊源明6日傍晚由烏日警分局長吳耀南陪同抵達三和派出所，由楊明源頒發慰勉金給姜，並與警察同仁泡茶話家常。

楊源明表示，姜擁有護理背景，遇到緊急危機時，更能臨危不亂，當機立斷先衝往按壓平交道阻斷器，並一路飛奔擋火車，正確處置及時擋住疾駛中的火車，化解一樁憾事。

姜謙虛地表示，當時情況緊急，他沒有時間想太多，因一心只想救人，奮力阻擋火車，挽救臥軌民眾生命。

楊源明交代烏日分局要從優獎勵，烏日分局長吳耀南親自把獎勵令頒給姜，並特別把剪報裱框作為特別賀禮，感謝他的勇敢和辛苦。

姜的一對各唸小學和幼稚園的女兒，在家看到媒體報導，才知道爸爸英勇救人，吵著媽媽帶著鮮花到派出所來獻花給爸爸，讓姜驚喜又欣喜，場面溫馨。

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