北部地區一名男子阿偉節儉成性，僅因老婆小恩(化名) 沒關電風扇就暴打她，小恩忍受長年家暴不再忍氣吞聲，訴請離婚，法官判准。

判決書指出，小恩與阿偉結婚15年，小恩指控阿偉節儉成性，不准她在便利商店買東西，結婚第一年就因電風扇沒關等細故辱罵她，還將她打到全身傷，急著打電話向姐姐求救，此外，阿偉在小恩懷孕及坐月子期間動粗，而小恩顧及孩子未成年，選擇隱忍。然而阿偉變本加厲家暴，多次毆打小恩，將她反鎖在陽台，還誣指小恩外遇，傳訊稱「妹妹（女兒）都把妳外遇的事件告訴我了」，小恩認為夫妻關係名存實亡，訴請離婚。

阿偉則供稱從來沒家暴小恩，反控妻子自前年即變得很愛打扮，衣物全換成性感款式，然而小恩婚後鮮少與阿偉有親密互動，更常以加班為由晚歸，晚間11、12點固定外出運動，女兒也曾提到老婆與一名男性共同出遊。阿偉反控小恩時常藉故激怒她，是她自己摔傷撞到頭部。

2人女兒出庭證稱父母感情不好，「爸媽會因為我玩玩具、掉餅乾削，2人就會吵架」，女兒還稱爸爸很兇，打媽媽的頭、推她去浴缸等，她會怕爸爸。小恩姐姐也證稱，指出15年前小恩打電話求救，哭著說她快被打死，她急忙從台中開車北上救妹妹，之後小恩想要再給阿偉機會，拜託姐姐不要跟爸媽講家暴的事。

法官認為小恩及阿偉缺乏互信、互諒之基礎，婚姻出現嚴重破綻難以回復，判准2人離婚，至於阿偉指控小恩外遇部分，由於缺乏事證，小恩獲得不起訴處分。

(中時電子報)