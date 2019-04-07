太瞎！荷軍演 F-16開火自打 重創戰機 10:012019/04/07 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 一架荷蘭皇家空軍F-16戰機的資料照。（達志影像/Shutterstock） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 荷蘭皇家空軍F-16戰機 一架荷蘭皇家空軍F-16戰機1月在軍演時發射彈藥，並迎面飛去，以致彈藥擊中戰機嚴重受損，所幸機上人員安然無事。 據《防衛部落格》（Defence Blog）6日報導，國營荷蘭廣播基金會（Dutch Broadcast Foundation ，NOS）說，這起事件發生在1月21日呂瓦登空軍基地演習期間，不過相關訊息至今才披露。 當時有2架F-16戰機起飛，並向基地的目標開火。其中一架F-16戰機駕駛開火後，便朝彈雨飛去，結果戰機嚴重受損。 (中時電子報) #荷蘭 #軍演 #F-16 #重創 #開火 也許您會感興趣 推薦閱讀 轟炸敘境 以色列疑祕密出動F-35戰機 09:552019/04/01 空軍 空前多F-35上身 美艦南海軍演驗證輕航母戰略 16:542019/04/02 空軍 美不放手F-35 恐將土耳其推向俄蘇-57 10:002019/04/03 空軍 完成關鍵試驗 傳陸003艦預警機將首飛 16:272019/04/05 空軍 與土翻臉 美要擴大售歐盟國F-35 10:042019/04/05 空軍 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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