荷蘭皇家空軍F-16戰機

一架荷蘭皇家空軍F-16戰機1月在軍演時發射彈藥，並迎面飛去，以致彈藥擊中戰機嚴重受損，所幸機上人員安然無事。

據《防衛部落格》（Defence Blog）6日報導，國營荷蘭廣播基金會（Dutch Broadcast Foundation ，NOS）說，這起事件發生在1月21日呂瓦登空軍基地演習期間，不過相關訊息至今才披露。

當時有2架F-16戰機起飛，並向基地的目標開火。其中一架F-16戰機駕駛開火後，便朝彈雨飛去，結果戰機嚴重受損。

(中時電子報)