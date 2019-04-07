蔡英文總統5日晚間透過LINE分享老照片，並表示「而我們堅持跟台灣人民站在一起，即使被國民黨貼上『暴力小英』的標籤，我們也要堅持守護台灣」。對此，前國民黨立委孫大千則怒轟「曾幾何時，當年的『暴力小英』，在執政後變成了『鬼扯小英』」。

蔡總統日前分享老照片，主題為2008年大陸海協會長陳雲林來台參與第二次江陳會，時任民進黨主席的蔡英文率領群眾抗議。她說，憤怒的人民一次次走上街頭，「而我們堅持跟台灣人民站在一起，即使被國民黨貼上『暴力小英』的標籤，我們也要堅持守護台灣。」

對此，孫大千在臉書直言，「曾幾何時，當年的『暴力小英』，在執政後變成了『鬼扯小英』」。他也請蔡英文總統認真面對幾個問題，包括一、如果認為國民黨當年的兩岸政策是有問題的，那麼在總統大選的時候，為什麼要向人民保證會「維持現狀」呢？二、現在民進黨引以為傲的經濟數據，其中很大一部分不是依賴中國大陸的市場和貿易嗎？如果沒有國民黨當年的兩岸政策，又如何能夠達到這樣的經濟成果呢？

第三，究竟是馬政府時期的兩岸政策傾中，還是蔡英文的執政無能，才讓「台灣人的工作機會越來越少，傳統產業越來越小」呢？台灣的選民不是已經用選票告訴民進黨了嗎？四、九合一選舉的潰敗，難道還沒有讓蔡英文學到教訓嗎？如果不是蔡英文做得這麼爛，賴清德究竟要力挽狂瀾什麼呢？不就是要收她的爛攤子嗎？五、不但「敗台」，而且又「害台」，只會口口聲聲的喊「辣台」又有什麼用呢？真的拜託，別再鬼扯了！

(中時電子報)