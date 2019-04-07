國民黨主席吳敦義原打算邀請總統初選有意參選人會談，但最近都傳破局。前新北市長朱立倫今天出席軒轅黃帝大典時被問及此事，朱立倫強調，呼籲黨中央儘速徵召高雄市長韓國瑜參選總統，如果黨中央是要溝通徵召韓的事情，朱立倫沒什麼好溝通，一定全力支持。朱也說，如果黨中央徵召韓，就沒有初選的問題。

朱立倫表示，他有兩個「全力」，徵召韓國瑜他全力支持，初選也會全力以赴。但他也強調，自己是第一個跳出來表示支持黨中央徵召韓國瑜的人，徵召韓才能讓全黨團結一致，所以黨中央若要徵召韓，他一定全力支持，「講一百次都一樣，從頭到尾立場一致。」

朱立倫也意有所指地表示，對於吳敦義要來找他談，朱立倫沒有特別好溝通的，因為如果要徵召韓，他一定全力支持，「要溝通的是反對徵召韓的人」，朱立倫還透露，他跟韓當面見面時也說了，對於韓國瑜，他就是「全力支持」。

至於是否認為黨中央如果有意徵召韓，就乾脆不要辦初選了？朱立倫表示，「趕快徵召就沒有初選的問題了。」朱立倫今天一再重申要黨中央支持韓國瑜，短短5分鐘的受訪就重複10幾次支持韓國瑜、呼籲黨中央徵召韓國瑜。

(中時 )