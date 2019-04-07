科技部陳良基率領國內13所大學的校長、副校長，3月30日至4月6日至英、法、德三國舉辦海外攬才說明會，期吸引本國優秀學者返國或外國人士來臺任教。陳良基表示，這次行程不只完成攬才初衷，也有效扮演凝聚國外學人的平台。

陳良基這次共率國內9校大學校長、副校長等13位學校代表前往歐洲攬才，另也有11位已獲得107年「年輕學者養成計畫」的年輕學者於現場和與會的當地學者進行交流。3月31日於英國倫敦、4月3日於法國巴黎、4月6日最終站在柏林，各場次均有上百人參與，3場出席總人數更逾500人。

陳良基表示，這次攬才有兩大目的，一方面是延攬優秀年輕學者投入台灣的教學和研究，另方面為因應「第四次工業革命」，透過厚植人才，為台灣奠定良好科研及發展契機。台灣提供多元之研究補助計畫，此次海外攬才即是要讓當地年輕學者瞭解台灣的科研環境優勢與國際競爭力。

科技部並說明政府已提供之各項高階科研人才發展補助措施，規劃透過多元國際交流及延攬、培育獎補助措施，將人才帶回國及送出國，橋接供需，以營造生生不息之人才流生態系。

107年「年輕學者養成計畫」的得主、成大助理教授洪瀞在現場分享自身經驗，台灣科研環境不錯，提供年輕學者更好的基底，讓他們可以去挑戰更困難的目標，而台灣目前確實已具備與海外重點科研機構競爭的實力，因此，非常鼓勵海外年輕學者把握機會，來台發揮所長。

成大年輕學者計畫得主分享，因為年輕學者這項計畫的鼓勵與經費支持，讓他敢大膽地提出非常具挑戰的研究議題，以3至5年的時間嘗試去突破解決。

陳良基表示，國內年輕學者現身說法，非常有力的展現吸引人才的威力，真正發揮A級人才吸引A級人才，優秀人才惺惺相惜的本質。

(中時 )