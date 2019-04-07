6日才跟拓荒者廝殺到最後一刻才贏的金塊，沒想到竟在8日兩隊再遇前夕，宣告將讓約基奇、米爾沙普與穆雷3名先發主力輪休，擺明就想提前準備季後賽，不想再跟對手硬拚，也讓拓荒者8日贏球機會大增，這難道算是「護航」嗎？

或許金塊選擇讓這3名主力輪休，也算情有可原，畢竟目前53勝26敗、排在西區第2的金塊，幾乎不可能追上排名西區龍頭的勇士，還不如明天刻意輪休作客波特蘭的比賽，全力準備10日客場碰上爵士，以及11日主場迎戰灰狼。

如此一來，金塊也須冒著被火箭超越的風險，火箭目前52勝28敗，剩下兩場例行賽，分別在8日主場遭遇太陽、10日客場碰上雷霆，假如火箭兩戰皆勝，戰績就有可能超越金塊成為西區第2，也讓金塊頓失東區準決賽主場優勢。

只是聽到金塊明天將一口氣輪休3主力，最開心的當屬拓荒者，因為目前他們50勝29敗，跟火箭僅有1.5場勝差，如果明天如願贏球，剩下兩戰分別碰上早跟季後賽無緣的湖人與國王，或許真的還有機會可以升到西區第3位置。

(中時電子報)