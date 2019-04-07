辣模辛尤里不僅身材火辣，行事作風也超大膽，常到新景點就裸露拍照當打卡，因此話題性十足，而她不僅經常在社群網站上曬辣照，最近還推出全新寫真集《泰奶了繩縛寫真書》，以「完全無碼野外露出粉紅乳首」超激尺度作為賣點，且為了賣書不遺餘力，裸身給每本新書「上印」，讓粉絲直呼太有誠意。

辛尤里發行大尺度寫真集，賣書不遺餘力，一開始就說預購會放送大福利，那就是每本「簽名+唇印+乳印+還有專屬訂製印」，一次買5本還可以在台北市面交，讓粉絲聞之暴動，而實體書近日終於完成，辛尤里po文報告進度，表示這個連假都在家沒穿衣服勤做工，還貼出居家照片佐證。

只見照片中辛尤里坐在書堆中，上半身空空如也，把書貼在胸前但卻不是在防露點，「我真的一個一個親！一個一個印奶頭印！1500次！」，連續2天處理了900本，距離完工還有700本，但她已經產生「職業傷害」，苦笑：「我嘴唇奶頭要休息兩天了。都腫了」，粉絲看了也心疼，但不忘開玩笑說：「累到沒時間穿衣服、多休息餒！」。

(中時電子報)