GRAND SALAMI pic.twitter.com/Dv9nKf1CJv — Los Angeles Angels (@Angels) April 6, 2019

遊騎兵7日被天使隊擊敗，令人畏懼的是「神鱒」卓奧特(Mike Trout)的勇猛。遊騎兵投手全力提防卓奧特，2次四壞保送、1次觸身球，讓他5打席有3次沒得打。但該來的總會來，他們終究還是被卓奧特轟了1發滿貫全壘打，天使就靠這轟以5-1戰勝遊騎兵。

卓奧特首局獲得四壞保送，但是天使留下滿壘殘壘。第3局卓奧特挨了觸身球，又沒得打，第4局他上來時正好滿壘，遊騎兵左投史麥利(Drew Smyly)退無可退只好對決。憤怒的卓奧特逮住一顆偏高的直球，拉打到左外野牆外，足足轟了458呎。這一球就轟得遊騎兵翻不過身，老英雄普侯斯(Albert Pujols)在7局又補了1發陽春炮，遊騎兵全場只靠安打攻回1分。

第6局再輪到卓奧特打擊，遊騎兵就直接敬遠四壞請他上壘了。卓奧特目前4轟10打點，其中打擊率0.385、攻擊指數1.476都是全隊之冠。天使連贏遊騎兵兩場，總共打了8分，其中6分是卓奧特打的。但除去卓奧特的天使缺乏其他武器，開季僅3勝6敗，連球迷也有怨言，希望大谷翔平能盡快歸陣。

(中時電子報)