「北一女手工筆記」賣家帳號近日換上個人照片，不少人認為是作者曝光，不過賣家楊同學表示，她與作者是同班好友，由學霸同學出筆記，她則負責賣。(翻攝蝦皮拍賣)

日前拍賣網站上有「北一女手工筆記」熱賣爆紅。賣家的蝦皮帳號近日換上個人照片，疑似作者本尊曝光，不過賣家向媒體表示自己非作者，和筆記作者是同為北一女同班好友，兩人合作由同學出筆記，她則負責賣，本沒做太多期望，怎料短短5個月賣近2千組，初估最少70萬到破百萬，因而爆紅。

日前網路商城蝦皮上有熱銷的全彩印北一女學測筆記，標榜是北一女榜首筆記，國文、英文、地理、歷史等價格約從350-500元不等，4科一起下訂1580元，筆記內容條列分明，善用各色螢光筆標出重點，連地圖也是彩色，十分清楚明瞭。

北一女學霸筆記，條理清楚分明，連地圖都是彩色，短短5個月已賣出超過1800組。(翻攝蝦皮拍賣)

而蝦皮賣家近日換上個人大頭貼，許多人都認為是作者曝光，賣家楊同學向《三立新聞》表示，這些精緻筆記都出自於一位北一女榜首，自己並非「筆記作者」，她與作者是好友關係，也就讀北一女，目前就讀台北醫學大學。

楊同學表示，當時她問好友要不要把筆記拿出來跟大家分享，但對方覺得應該賣不出去，索性交給她賣，所以由同學出筆記她負責賣，沒想到短短5個月竟賣出1800多組，也是出乎她們意料。

網友表示，「高中生這已經算有商業頭腦了，給推」、「以後開補習班一定賺」、「好的筆記會幫助你了解老師考什麼」，更有網友神舉例說「想當年哈利也是看了石內卜的筆記才會過魔藥學的啊。高手的筆記跟參考書就是差了些眉角」。

中天新聞

(中時電子報)