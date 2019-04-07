碧砂漁港查獲大量私菸。海巡署偵防分署宜蘭、彰化、桃園查緝隊接獲情資，一個私梟集團將於清明連假期間進行私菸走私，會同相關單位查緝後，發現碧砂漁港旁有8個幽靈櫃，開櫃查驗後，發現176萬餘包中國自製品牌私菸，市價約1億元。

專案小組於5日晚間發現有車輛異常進出七堵區貨運公司，派車跟監後，發現司機十分狡猾，為了確定沒有被警方盯上，在碧砂漁港與七堵間來來回回，車速也忽快忽慢，查緝人員為避免曝光，也換了多台車輛，避免引起注意，終於在6日清晨，發現拖板車將8個貨櫃卸放在碧砂漁港旁的道路，專案小組見時機成熟上前開櫃搜索，查扣3500餘箱私菸，並將2名司機依「菸酒管理法」移送法辦。

專案小組表示，最近在海上查獲多起私菸案件，私梟集團不堪虧損，才會改以貨櫃挾藏方式，企圖一次大量走私入境，但組內成員與台北、基隆、台南查緝隊，第一、七海巡隊，第一、二、八岸巡隊、保三、彰化偵四、基隆科偵隊及相關縣市菸酒管理科等組成專案小組，運用大數據清查分析，找出可疑貨運公司和車輛後，耗費數個月追查，終於成功破獲案件。

海巡署偵防分署呼籲，民眾若有發現任何不法或需要海巡署服務事項，請多利用「118」免費電話，各單位獲報後將立即前往處理。

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(中時 )