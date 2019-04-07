芭樂上個月價格崩盤，桃園市議員王浩宇在臉書發文表示，去年蔬果價格崩盤，每個人都會要吳音寧負責，今年芭樂價格大崩盤，大家卻連北農董事長是誰都不知道，好的都韓國瑜收割、壞的都吳音寧負責。文章一出，立刻引起網友留言撻伐，「農委會都不用做事的嗎?」、「從頭到尾有一個人都在，就是陳吉仲主委」。

王浩宇昨在臉書上發文說，如果是去年的蔬果價格崩盤，每個人都會要吳音寧負責，但今年芭樂價格大崩盤，大家卻連北農董事長是誰都不知道。好的都韓國瑜收割、壞的都吳音寧負責，這不是政治鬥爭，什麼才是政治鬥爭？

他說，今年高雄的芭樂價格跌低，是因為去年823水災過後，產區農民同步整理果園，再加上部分農民相信「貨出去、發大財」的口號，各地農民開始大量包套，這些芭樂在近期剛好同步採收，使得這波採收的產量過大，影響價格；現芭樂交易均價已回升至每公斤18.3元、回穩42%，主因是政府快速規劃輔導機制，收購3000噸芭樂，預計將芭樂加工成芭樂乾、芭樂汁等等副產品，幫助農民找出路。

網友紛在臉書留言說，「你腦子是壞掉了嗎?種芭樂要多久才能收成，韓國瑜何時開始選市長，跟貨出的去，人的進得來，甚麼關係，請用點腦子在發言好嗎?」、「照王議員這麼說，農委會幹得好，都是韓市長的錯對吧，還真有臉」。

還有網友說，「現在連芭樂都要拿來打韓市長?芭樂價格最差的是哪裡?價格回穩?用的是誰的錢?」、「一個是已經下台的老百姓，一個是高雄市長。農委會都不用做事的嗎?中央政務官這麼好幹?」、「從頭到尾有一個人都在，就是陳吉仲主委」、「林聰賢去年曾說，若明年再度產銷失衡、價格下跌，就要跟副主委陳吉仲去切腹」。

另有網友說，「現在北農總經理是誰？沒甚人知道耶」、「民進黨不攻擊現在的北農總經理啊！所以大家不知道北農總經理是誰啦」。

(中時電子報)