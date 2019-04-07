近年發現的一種神祕致命病菌耳念珠菌，正在全球擴散中。在美國紐約、新澤西州和伊利諾州發現這種細菌，至今已有587件通報病例，其中有近半的病患在90天內都因此喪生。

根據《紐約時報》報導，耳念珠菌在全球各地擴散中，委內瑞拉、西班牙、英國、印度、巴基斯坦和南非等地都曾遭殃，現在也悄悄出現在美國。耳念珠菌非常頑強，對主要的抗菌藥物都有抗藥性，會攻擊免疫系統衰弱的病人，且與大多數其他念珠菌屬不同，該菌種會在醫療機構內傳播，可能對全球公衞及醫療造成威脅。美國聯邦疾病防治中心(CDC)已把它列入構成「緊急威脅」的細菌名單。

去年5月，一名老人進入紐約市布碌崙的西奈山醫院動腹部手術，驗血顯示他感染了耳念珠菌，他迅速被隔離在加護病房。90天後，這名病患死亡，但病菌卻沒有因此消失，院方還將部分的天花板及地板拆除，以根除耳念珠菌。

有抗藥性的細菌通常稱為「超級細菌」，公共衛生專家幾十年來持續警告，濫用抗生素使治療細菌感染的藥物愈來愈沒效；近年來真菌也出現抗藥性，對現代醫學形成新威脅。若是不遏止濫用抗生素，這種超級細菌會波及更健康的群體。

(中時電子報)