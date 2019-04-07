中正一分局逮捕涉嫌在重慶南路放鞭砲示威的連姓角頭兄弟。〔謝明俊翻攝〕

一名有幫派背景的網路連姓直播主，７日凌晨３時在網路直播教訓小弟影片，並上傳黑色企業網站，連某在片中直嗆三重、蘆洲角頭兄弟也不過爾爾，惹來對方不滿，隨糾眾前往北市重慶南路１段連某公司樓下，放鞭砲、以鐵棒敲擊地面示威，轄區中正一分局據報立即循線抓人，目前逮獲５嫌依法究辦。

警方初步調查，這名挑起事端的連姓直播主，在北市重慶南路一段設有網路購物公司，專在網路上銷售高級進口轎車等商品，具有幫派背景。７日凌晨３時，連某在麥當勞速食店開啟網路直播，內容是在教訓一名小弟，片中，連某還直嗆三重、蘆洲的兄弟不過爾爾，稍後，連某將直播影片上傳黑色企業網站，消息迅速傳到認識連某的三、蘆地區角頭年輕輩兄弟。

三、蘆地區一名同樣姓連的兄弟，獲悉內容後大怒，立即召集１０餘名同夥，於凌晨４點飛車殺到重慶南路１段連姓直播主公司樓下，分持鐵棍、鋁棒等器械，大力敲擊地面示威，要連姓直播主出面接受挑戰，三、蘆兄弟還拿出鞭砲燃放，囂張行徑惹來附近目擊民眾報警。

轄區中正一分局獲報，立即動員大批警力趕往，警方到場發現這群幫派小屁孩已經鳥獸散，警方隨即調帶追查，以車追人，迅速在上午找到連姓等三、蘆地區兄弟共５人，經請示檢察官，警方依恐嚇公眾安全罪嫌進行偵詢，詢後將５人請回，全案依法函送檢方偵辦，其餘涉案人員，警方將清查到案後依法究辦。

(中時 )