前新北市長朱立倫今日參加己亥年軒轅黃帝拜祖大典，會前接受媒體採訪時再次強調18個字的「兩個全力」，「徵召韓全力支持，辦初選全力以赴」。對於國民黨主席吳敦義認為，談話過程公開，會淪為都在講場面話，像在作秀一樣，朱立倫表示，他講的話沒有不能公開，今天黨中央徵召韓國瑜，他第一個支持，黨中央現在要溝通的，是那些反對徵召韓國瑜的人。

國民黨協調黨內初選流程，原定今日國民黨黨主席吳敦義與前新北市長朱立倫會面討論，但朱立倫堅持公開會談、吳敦義則認為公開談會為作秀，兩人間沒共識，會面緊急喊卡。

朱立倫指出，兩人常常見面，也有私下溝通，但如果要針對是否徵召韓市長，他全力支持且公開呼籲儘速徵召，「現在徵召韓就沒有初選問題。」他說，希望黨內團結，「徵召韓我全力支持，講一百次也一樣」。朱也呼籲黨中央應該去溝通反對韓國瑜的人。

媒體追問，先前朱韓會不公開，針對為何吳朱會就堅持公開？以及是否擔心換柱重演？朱立倫說，他一再強調「兩個全力」，徵召韓國瑜他全力支持，辦初選他全力以赴，講一百次也是如此，今天再次呼籲黨中央儘快徵召韓市長，這樣才能讓全黨團結一致。

朱立倫也說，今天是中華民族祖先的活動，作為炎黃子孫來參與活動是非常有意義的，也是表示慎終追遠，也希望中華傳統文化倫理道德能在台灣社會深耕發展。

(旺報 )