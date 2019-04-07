民進黨總統初選參選人賴清德上午至台南下營上帝廟参香，受到鄉親熱情相迎。（劉秀芬攝）

民進黨總統初選參選人賴清德上午至台南下營上帝廟参香，受到鄉親熱情相迎，他發表致詞時強調，堅持走完總統初選程序決心不會改變，至於是否參加公開辯論，賴清德表示，尊重黨中央的決定，一切按制度來。

賴清德上午9點由台南市長黃偉哲、立委郭國文、葉宜津、議員陳秋宏，以及宣布投入台南立委初選的李退之等人陪同到上帝廟參拜。

賴清德上完香後也來到廟前廣場感謝鄉親們支持，並且再次強調，這次參選總統主要原因，就是要捍衛台灣主權，他說，中共國家主席習近平年初對外發表「席五點」後，其中有兩點已有併吞台灣的時間表，92共識已無中國國民黨所稱的「一個中國各自表述」，就是只有「一國兩制」，要鄉親千萬不能接受。

對於媒體詢問是否擔心民進黨黨中央祭出「霸王條款」時，賴表示，信任民進黨的民主制度，相信卓榮泰主席會好好處理。他堅持走完初選程序的決定不會改變，也希望已經公布的初選辦法不要改變，讓制度穩定。

(中時 )