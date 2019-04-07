民進黨總統黨內初選蔡賴對決，蔡英文積極拓展國際空間及網路聲量，預計將於4月9日與美國華府三智庫舉行視訊會議，並將全程直播。

總統府表示，蔡英文總統應美國華府智庫「戰略暨國際研究中心」與「布魯金斯研究院」以及「威爾遜國際學人中心」邀請，將於臺北時間4月9日晚間8時55分（美東時間4月9日上午8時55分），在總統府連線，與美國重要政、學界人士進行視訊會議。

當日視訊會議實況也將在「總統府全球資訊網」及總統府YouTube頻道全程網路直播。

視訊會議將由前副國務卿阿米塔吉擔任引言人，CSIS亞洲事務資深副會長暨日本講座主任葛林擔任主持人。會中，蔡總統將向與會來賓發表專題演說，並接受提問。

總統府表示，此次視訊會議是蔡總統首度在總統府以視訊會議方式與美國重要意見領袖針對臺美關係及區域安全情勢交換意見，也是今年紀念《臺灣關係法》立法40周年相關活動之一。

(工商 )