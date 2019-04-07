挺徵召韓國瑜？王金平僅兩字回應 11:222019/04/07 中時電子報 陳弘美 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 前立法院院長王金平赴大甲鎮瀾宮參拜，請媽祖出龕。(圖片取自中時電子報臉書) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨主席吳敦義原打算邀請總統初選有意參選人會談，但最近都傳破局。前立法院長王金平今至赴大甲鎮瀾宮參拜、請媽祖出龕。被問到吳王會破局和國民黨徵召韓國瑜選總統一事，王金平僅表示，尊重。 今天是大甲媽祖遶境起駕之日，王金平首先到達現場，受到在場民眾歡迎和支持，有的熱情人民甚至大喊「總統好」。 對於國民黨是否要徵召韓國瑜議題，王金平表示尊重，尊重黨中央；而對於協商公不公開議題，王金平認為，協商不公開較能把話說清楚；被問到選總統議題，王金平表示，「不能因為沒提名就不選」。 (中時電子報) #王金平 #國民黨 #議題 #韓國瑜 #徵召 也許您會感興趣 推薦閱讀 曾成功預測當選市長 她斷言韓國瑜2020... 13:392019/04/03 政治 費鴻泰控竊取韓國瑜音檔 王鴻薇公布通聯紀錄澄清 16:532019/04/03 政治 韓國瑜滿意度高 林國慶：過去投綠者改投韓 22:092019/04/03 政治 民進黨轟韓國瑜 搶菜攤丟江山恐再現 06:582019/04/04 政治 台灣不好，高雄怎好 04:102019/04/04 政治 一篇文讓他心有戚戚焉！羅智強分析韓朱2020 09:322019/04/04 政治 急了！黃暐瀚爆吳敦義驚天算計？ 12:312019/04/04 政治 韓國瑜被農民看破手腳？他分析太驚人網怒了 16:032019/04/04 政治 影》韓國瑜為何赴美後才要「吳韓會」 沈富雄爆原因 22:562019/04/04 政治 快評》 放任蔣中正被抹黑 國民黨選舉事倍功半 19:532019/04/05 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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