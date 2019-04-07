國民黨主席吳敦義原打算邀請總統初選有意參選人會談，但最近都傳破局。前立法院長王金平今至赴大甲鎮瀾宮參拜、請媽祖出龕。被問到吳王會破局和國民黨徵召韓國瑜選總統一事，王金平僅表示，尊重。

今天是大甲媽祖遶境起駕之日，王金平首先到達現場，受到在場民眾歡迎和支持，有的熱情人民甚至大喊「總統好」。

對於國民黨是否要徵召韓國瑜議題，王金平表示尊重，尊重黨中央；而對於協商公不公開議題，王金平認為，協商不公開較能把話說清楚；被問到選總統議題，王金平表示，「不能因為沒提名就不選」。

(中時電子報)