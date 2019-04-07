◎打卡美食 復古滋味超搶手

IG熱門打卡美食看這裡！位於中山區的遼寧夜市的「黑麻糬」選擇多元，不僅有少女喜愛的草莓大福麻糬、起司紅豆麻糬，就連傳統美食的草仔粿都有，採用新鮮蘿蔔絲製成，吃起來Q彈不黏牙，在地民眾從小吃到大，每個還只賣15元，一口吃下，大大滿足。

◎巷弄美食 鹹香內餡好逼人

位在中和、土城區交界的「麗灣草仔粿」，巷弄內的店面雖不起眼，卻在地飄香多年，靠得就是這份風味特殊的草仔粿，店家堅持不添加防腐劑，提供最天然、簡單的平民美食，鹹鹹的菜蒲米與甜甜的外皮一起入口，樸實無華的好滋味成為不少在地民眾推薦的小點心。

◎療癒小吃 龍貓草仔粿No.1

7年級生陸玟妤出生老字號客家米食店「陸媽媽菜包」，有感於客人都是長輩，2年前以巧手將傳統草仔粿捏成龍貓造型，古早味結合童趣感的創新手法，一推出就造成轟動，一天熱賣400個仍供不應求，除了外型渾圓療癒，粿皮Q彈有勁、飽滿內餡蘿蔔乾噴香夠味，緊緊抓住饕客味蕾。

◎自採艾草 吃得天然無負擔

自家栽種的艾草、每天採摘並熬煮製作「草仔粿」，吃得天然、無負擔！位於台中市太平區賢德醫院旁、經營近半世紀的「吳記古早味焢肉粽」，老闆娘林瓊蘭承襲婆婆傳統手藝，標榜製作出純手工的「草仔粿」，不但吸引附近民眾購買，還常有外地人聞香而來。

◎銅板美食 手工草仔粿熱賣

台南市左鎮公館社區發展協會平日周末固定在崗林國小販售草仔粿，草仔粿全部都是社區媽媽手工製作，而且不同於市面上艾草草仔粿，是取鼠麴草做原料，風味特殊，甜鹹兼具，為當地必吃的銅板價美食。

◎高CP值 尤家草仔粿小而美

鳳山五十大美食「尤家赤山粿」飄香三代，逾一甲子歷史，59歲老闆娘尤月好從小傳承粿食文化，自家草仔粿特色是，以鼠蹊草加入麵糰搓揉，外表Q、水份高，內餡包裹炒蘿蔔絲，拌肉臊、蝦米，1顆15元，走小而美路線，高CP值，深受顧客喜愛。

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(中時電子報)