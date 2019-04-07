「小皇帝」詹姆斯一直被公認為當今NBA影響力最大的球星，甚至媒體或球迷嘲諷他是「詹總管」或「詹教頭」，擁有多年採訪詹皇經驗的《ESPN》記者溫霍斯特表示，詹皇是很複雜的球星，總有辦法不留痕跡去影響球隊高層決策！

「我接觸過很多球迷，甚至我自己的老闆，都認為詹姆斯的影響力非黑即白，他們總是想要得到一個絕對的答案，」溫霍斯特說，「像是詹姆斯是否炒掉自己的總教練，或是交易掉自己的隊友，其實他的行為都在一個灰色的中間地帶。」

「詹姆斯當然在影響本季湖人的重建過程，但他絕對不是那位宣布簽下比斯利的人，」溫霍斯特強調，「就像詹姆斯絕對沒有影響當年騎士炒掉布拉特一樣，但詹姆斯對待布拉特的態度，絕對讓管理階層明白了他的內心真正想法。」

溫霍斯特甚至嗆明，「詹姆斯絕對不會拍案決定任何事情，無論他做了什麼，都不會留下可以追溯到自己身上的痕跡。跟詹姆斯合作的球隊必須明白他的風格、摸清他的習慣，他不會站在檯面上控制一切，卻一定會施加自己影響力。」

由於湖人屬於家族式經營，詹姆斯的暗中介入，也讓球隊內部問題更加複雜，「按照湖人老闆珍妮巴斯的態度，她基本上把湖人總教練華頓當作兄弟看待，要怎樣炒掉自己兄弟呢？反正湖人內部當前處境相當掙扎。」

(中時電子報)