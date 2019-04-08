彰化二林三木臭豆腐有特色又很美味。（鐘武達攝）

二林「三木臭豆腐」除了原味之外，還有紅、黑兩種不同顏色與口味。（鐘武達攝）

二林鎮二林基督教醫院附近的巷子裡有1家「三木臭豆腐」賣有代表3種不同口味的「3色臭豆腐」很特別，尤其老闆以高麗菜醃製的「 泡菜」消費者顧客吃了很容易就上癮，為此老顧客上門時都不忘提醒「泡菜多一點」。

老闆以前都是在跑夜市，原本只有賣原味臭豆腐，3年多前增加了竹炭跟，紅麴臭豆腐兩種口味後，決定擺固定攤位，由於不同口味的臭豆腐讓消費者有更多選擇，開賣以來相當被肯定，也養出一批死忠的顧客。

老闆說，自己勇於嘗試不同的變化，所以除了原味臭豆腐以外，還增加了紅麴臭豆腐和竹炭臭豆腐，竹炭口味吃起來較為香酥，紅麴則是給了重養生的現代人多一種選擇。原味、竹炭、紅麴也就分別呈現出「黃、黑、紅」3種顏色。

臭豆腐要好吃，搭配的醬料就絕對不能馬虎 ，老闆說，「三木臭豆腐」的醬料都是自己摸索研製，辣椒醬使用的是姊姊栽種的有機朝天椒，而為滿足素食消費者，醬料還分有葷食醬和素食醬。

另外，泡菜大多採用高山高麗菜並只加糖和醋醃製，老闆說，高山高麗菜吃起來口感就是不一樣，大家吃了都讚不絕口，甚至許多消費者上門就只要單買泡菜。

地址：二林鎮南光里安和街20號（二林基督教醫院後面巷子內）。

電話：0912009962。

營業時間：每天下午3點到晚上9點。

價錢：臭豆腐每份50元。單買泡菜：30元或50元。

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