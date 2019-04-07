環保署空氣品質監測網上午10點紀錄，全台32測站達「橘色提醒」。（空氣品質監測網擷圖）

中央氣象局今（7）日表示，今天起至下周二（9日），全台高溫皆在28度以上，大台北盆地、中南部地區及台東可能出現32度高溫，台南、高雄、屏東等地偏內陸、無海風調節地區，高溫甚至可達32至34度。周三起有道鋒面將影響台灣，北台灣氣溫略為轉涼，周四到周六全台開始轉為不穩定的天氣型態。

氣象局預報員陳建安表示，今天起因西南風帶來暖空氣，且水氣偏少、雲量不多，日曬容易增溫，全台高溫皆在28度以上，特別在中南部近山區、無海風調節地區，溫度可能來到32至34度，預計9日將是最熱的一天。

下周三（10日）有道鋒面開始影響台灣，北台灣午後降雨機率增高，下午至傍晚會稍微感受到轉涼，北台灣10日高溫稍降至28度，其他地區溫度變化則不明顯，仍屬溫暖偏熱，中南部近山區仍有33、34度，加上西南風吹過中央山脈產生沉降增溫現象，台東地區也有局部高溫狀況。

陳建安表示，周四至周六因東北季風持續南下，加上華南水氣東移，全台各地將轉為不穩定的天氣，北部高溫將降至23、24度，中南部及花東地區也會降到26至29度；周四（11日）南部平地雲量偏多，其他地區開始出現短暫雨，周五起連南部平地地區也會開始降雨。

陳建安並說，今天起至10日之前，金門、馬祖及西半部地區皆有局部霧或低雲產生機會，尤以清晨及深夜發生機率較高，出門交通須特別注意。

此外，今日環境風場為西南風，雲嘉南以北擴散條件較差，環保署空氣品質監測網上午10點紀錄，全台81處空品測站有32站為「橘色提醒」。環保署表示，西南風挾帶微量境外汙染物移入影響台灣空品，午後移入疊加，西半部汙染物濃度易上升，光化作用也易使臭氧濃度升高；中部以北入夜後風速較弱，汙染物易累積，局部地區可能達「紅色警示」等級。

(中時 )