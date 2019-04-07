行動佛殿在屏東知名的東隆宮舉行祈福法會，六師跪拜禮佛準備迎請主法金剛上師恆性嘉措仁波且陞座主法。（潘建志攝）

世界佛教正心會打造全台首輛「行動佛殿」，由17噸大貨車改裝而成，去年6月從台北市出發，預計以3年時間完成台灣環島公益祈福之旅。4月6日、7日行動佛殿到達屏東縣東港鎮東隆宮，在廟埕舉辦為期2天的祈福法會，讓民眾禮佛，也邀請多個在地團體到場表演。

世界佛教正心會指導上師恆性嘉措仁波且說，行動佛殿環島祈福的目的，是希望民眾能親近佛法；東港東隆宮金璧輝煌，氣勢磅礡，行動佛殿駐在東隆宮的廟埕前為眾生祈福，祝願國泰民安、風調雨順，世界和平。

他說，東隆宮是東港著名的王爺廟，除了供奉溫府千歲，也供奉觀世音菩薩、福德正神及至聖先師孔子、亞聖孟子等；修行學佛要先「諸惡莫做 眾善奉行」，就像孔子、孟子所教導的仁義道德，之後進一步明瞭法義，長養慈悲心，學觀世音菩薩大慈大悲的精神。

現場也邀請屏東各團體表演，包括新潮健康舞協進會、海韻有氧舞協會、芊音樂團、海韻綜藝團排舞社、海韻綜藝團、Best樂團、以栗國小直排輪社、東港滑輪溜冰委員會、小腳ㄚ舞蹈團、萬年溪之聲、皇品知音樂團、瑪帝斯藝術團、愛薩客內埔志工團等。

這2天吸引上百位民眾到行動佛殿禮佛，有一名身心障礙民眾也奮力登上佛殿，虔誠禮拜瞻仰佛舍利，讓人動容。行動佛殿下站行程於4月15日搭乘台華輪渡海抵達澎湖觀音亭，參加年度「花火節」盛會，繼續公益慈善環島祈福行程。

(中時 )