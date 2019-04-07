隨著中共解放軍海軍節的臨近，大陸首艘國產航母近日被發現在清明節加班作業，甲板塗裝已經近半。香港《文匯報》報導稱，國產航母3月下旬開始攤鋪新甲板塗層，而在上周清明假日，大批工人仍加班作業，目前甲板呈現已完工的灰黑、塗完底漆的鏽黃和尚未攤鋪的淺灰共三種顏色。

香港《文匯報》報導指出，大陸國產航母自三月下旬來開始攤鋪新甲板塗層，半個月時間完工面積近總量一半，施工進展順利。而在清明節公共假期，大批工人放棄節假日休息，仍在航母上加班作業，甲板呈現已完工的灰黑、塗完底漆的鏽黃和尚未攤鋪的淺灰共三種顏色。

報導稱，國產航母此前於2月27日離開碼頭，開始進行第五次試航，3月4日返回大連造船廠。從此次試航的週期看，試航時間相當短，可能沒有進行說明複雜的測試。國產航母飛行甲板上沒有出現艦載機著艦或者觸艦複飛的黑色輪胎印，顯示該艦並未進行艦載固定翼飛機起降試驗。

針對國產航母何時服役，大陸國防部發言人吳謙3月28日曾表示，大陸第二艘航母正按計劃開展各項試驗，各項工作按計劃穩步推進。至於國產航母的服役時間「需要根據建造進展和試驗情況綜合決定」。

為慶祝成立70周年，中共解放軍海軍23日將在山東青島舉行國際艦艇檢閱儀式，日本、韓國、法國、俄羅斯等至少十多個國家計畫派艦艇參加。

然而，美國新聞網站「華盛頓自由燈塔」日前報導稱，由於美國國務院擔心美軍艦艇參加檢閱式會被用來「加強中方國際立場」，因此美國決定不派艦艇參加，只派常駐北京的大使館武官參加該儀式。

(中時 )