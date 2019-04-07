資深歌手王傑，以《一場遊戲一場夢》、走紅歌壇，雖然如今淡出螢光幕，但仍是5、6年級生心中的經典，之前曾透露遭下毒導致嗓子沙啞，讓他預告準備退出樂壇，近日他在微博PO出演出的照片，立刻又勾起粉絲無限回憶。

王傑獲邀赴美國大西洋城開唱，他PO出一系列演出的照片，並表示：「人最快樂的事，莫過於平時可以周遊列國，多看看外面的世界增廣見聞，閒著的時候可選擇性的做自己最愛的小型演唱會，唱歌給海外的遊子們聽。謝謝來自世界各地的你們」，字句中仍不忘對粉絲的感謝，不過日前PO出自拍照，只見他面容略顯老態、滿臉鬍渣，看起來相當不修邊幅，對此他則不以為意表示：「做真正的自己真好，臉上的皺紋，代表著歲月的蹉跎，白色的鬍子，代表著歷練的沖刷，人的一生，還有什麼比追求自我更好」，看來相當滿意現狀。

對於他站上睽違已久的舞台，依舊不減當年魅力，讓粉絲留言力挺：「聽你的歌，看你的人，就是我最美的時光！永遠愛你呦」、「傑哥昨晚的演唱會真的太棒了～您依然還是那麼帥」。

(中時電子報)