民進黨總統黨內初選蔡賴對決，傳出保皇派醞釀以「霸王條款」等方式產生人選，台灣社等本土社團今天發表聲明，支持民進黨主席卓榮泰依既定初選制度產生候選人。

台灣社、台灣北社、台灣中社、台灣南社、台灣東社(花蓮)、台灣東社(台東)、台灣客社、台灣教師聯盟、台灣關懷中國人權聯盟等本土社團今天發表共同聲明指出，民主國家是以法治精神為本，2020大選的總統候選人是誰？在國內的二大政黨可能人選都不只一人的情況下，正式提名的候選人要如何產生，當然成為台灣最受矚目的焦點。

「我們欣見民進黨現任主席卓榮泰堅持黨務中立，依既有初選制度辦理總統提名作業的立場，也全力支持。因為，這種依法而治的的法治精神，正是民主國家最重要的基礎」。聲明中指出，執政的民主進步黨，從40年前的黨外運動一路走來，標榜與信奉的就是追求民主、自由、法治等進步價值和目標，黨內提名制度雖幾經修潤，但已趨近成熟，亦有尊重既成制度的默契。然而因為外力介入與國內媒體議題炒作因素，各種製造分裂衝突的流言不斷。幸好，坊間ㄧ旦出現如「停止初選」、「霸王條款」等破壞既有初選制度的傳言時，被指稱當事人莫不立即出面否認。

本土社團強調，台灣目前環境詭譎險釁勿庸多述。身為台灣人民，無不希望2020大選一如以往，儘管過程驚心動魄，最終皆平和落幕，同時也將台灣的民主再推進一程。期待國內各政黨與媒體切勿因眼前利益過度操作挑撥煽動，破壞台灣內部的信任與團結。因為信任與團結，是民主國家維持和平穩定和發展最重要的因素，也是國內人民幸福生活之所繫。

聲明中感謝並全力支持民進黨主席卓榮泰堅持依既有初選制度辦理總統提名作業的立場；「相信台灣社會在邁向成熟穩定的民主法治國家路上，儘管波瀾坎坷難免，最終必將順利成功」。

(工商 )