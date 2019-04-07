即使小時候就失去一邊聽力仍不懈追求歌手夢的南韓嘻哈歌手KEIKEI，參加知名選秀節目《Show Me The Money》第六季節目表現亮眼，有「Hip-hop界的貝多芬」美稱，圈粉無數的他也如願進入歌壇發展，沒想到近日到泰國度假的他，竟發生重大意外，雖緊急開刀救回性命但卻全身癱瘓，面對高昂醫藥費，其妻只能上網籌錢，盼能帶他回家鄉。

知名嘻哈歌手KEIKE本月3日透過老婆公開了發生意外的消息，表示自己在泰國清邁的住宿處泳池遊玩，沒想到發生跳水意外，不僅當場見血，更致使第5及第6節頸骨斷裂，導致他全身麻痺癱瘓無法動彈，消息曝光後，KEIKEI跟韓國方面聯繫上，表示已緊急送醫並2度開刀，雖仍住進加護病房，但狀況已有好轉。

KEIKEI也在IG跟粉絲報平安，透露若肺炎的情況沒改善，則不能回韓國，所幸在積極治療下，目前克服了這點，但醫藥費加上返韓費用高達1億韓幣(約300萬台幣)，他的妻子只能上網籌醫藥費，盼讓他早日搭上回家的班機，返韓接受治療。

(中時電子報)