大甲媽祖遶境進香活動，7日晚從鎮瀾宮出發，上午前立法院長王金平前往參拜，獲贈媽祖玉珮一枚。（黃國峰攝）

大甲媽將於深夜10時展開9天8夜遶境之旅，前院長王金平上午請前往鎮瀾宮將媽祖請出神龕，針對朱立倫表示若徵召韓國瑜就不用考慮初選。對此，王金平說，尊重朱看法，不過自己也有自己的看法。關於兩岸問題，王金平強調，有中華民國存在，有中華人民共和國，兩岸為追求和平，應該對等、有尊嚴坐下來好好談。

大甲媽祖今天起駕，王金平搶頭香到鎮瀾宮請媽祖出神龕，針對朱立倫上午重申徵召韓國瑜全力支持，就不用考慮初選。對此，王金平表示，尊重他的看法，當然他有自己的看法，但都尊重黨中央。至於與吳敦義會面公不公開，王金平表示，自己不贊成公開，兩人講話為什麼一定要公開，公開能真心誠意講話嗎，要勸退什麼時候都能勸退啊。

至於會介意跟朱或韓辯論嗎？王金平指出，他都歡迎，黨中央安排都接受。針對小英不辯論，王說，看什麼題目，國家定位的問題、黨對國家所應負責任的問題，大家都可以表達自己的意見。

王金平強調，中華民國已存在108年，在台灣治理70年，「在大陸來講，我們主權基於大陸，中華人民共和國也有自己的憲法，他的憲法也主張主權基於台灣，這樣一個情況下，兩岸一個定位，就是有中華民國存在，有中華人民共和國，兩岸為追求和平，應該對等有尊嚴坐下來好好談」，至於是不是一邊一國？他說，不是這個概念。

王金平說，中華國民是被國際社會所公認，起碼有17個國家承認，國際人格已經存在，是完整的國家，因兩岸各種關係，必須要有一個定位，要談出一個共同的未來。

(中時 )