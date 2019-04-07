今天是清明連假收假日，交通部高公局表示，下午3點起將有九大地雷壅塞路段，包括西螺至埔鹽系統、南屯至后里、新竹系統至竹北、國3關西至大溪、大山至香山、竹山至中興、霧峰系統至霧峰、國6舊正至霧峰系統，而國5恐從中午開始塞到晚上10點。自早上開始，國5頭城至坪林北上路段時速皆低於40公里，呈現「一條紅」。

高公局表示，預估今日國道總延車公里為112百萬車公里，為平日的1.3倍，今日疏導措施包括下午2點到9點國5蘇澳至頭城北向高乘載管制、全日封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3竹南北向入口匝道、單一費率、0-10時暫停收費、開放路肩。

根據《高速公路1968》App顯示，中午為止全台各國道路網都屬順暢，多有60公里左右時速，不過國5則是已開始壅塞，在宜蘭到頭城北上路段，時速約40到60公里，頭城至坪林路段更是僅有20到40公里。

高公局呼籲，多利用台9替代國5、台63替代國6、台61替代國1、國3，短途部分則盡量利用省縣道，不要上國道。開車上路前可先利用1968App 查詢即時路況，並彈性調整行車時間。

公路總局則表示，今日車潮將以返工為主，省道易壅塞路段多是主要幹道，如台1線水底寮路段北向(往屏東)、台9線礁溪路段北向(接國道5號頭城交流道)、台9線蘇花路廊北向(往蘇澳)、台9線南迴公路南向(往屏東)等，公總已規劃替代道路，並彈性調整號誌，用路人若要前往上述路段，建議提前規劃避開壅塞時段。

(中時 )