陸美日前結束第9輪經貿高級別磋商，雙方在協定文本取得新的進展，並決定就遺留的問題通過各種有效方式進一步磋商。對此，中共中央政法委旗下微信公眾號「長安劍」評論稱，陸美談判已接近尾聲，離最終定稿很近了。但只要還沒有正式簽字，一切都有變數。此外，共同社報導稱，陸美仍有重要問題懸而未決，是以美國遲遲不願立刻取消加徵關稅，希望留一手，以應對陸方不遵守協議。

具大陸官方背景的政論微信公眾號「中央政法委長安劍」評論指出，陸美第九輪磋商順利結束，通稿只有短短156個字，卻訊息量豐富。第一，雙方至少討論了技術轉讓、知識產權保護、非關稅措施、服務業、農業、貿易平衡、實施機制。這是陸美貿易磋商中最重要的7個領域，全都談了，沒有漏的。

第二，討論的是協議文本，並且取得了新的進展。這意味著「這場史詩級的談判已經接近尾聲，離最終定稿很近了」。第三，雙方決定就遺留的問題……進一步磋商。遺留問題通常是少數問題，換個角度看就是說大部分問題已經達成了共識。

第四，通過各種有效方式進一步磋商。各種有效方式，包括高級別磋商，也可能是別的方式，如果重要的問題都已經談妥，兩國高層就不需要再當面談判了。

但文章也說，當然，只要還沒有正式簽字，一切都有變數。仍要高度重視、充分誠意、堅守底線、兩手準備，平常心。

此外，日本共同社報導稱，陸美貿易磋商仍有一些重要問題懸而未決，其中包括陸方強烈要求在達成協議後立即取消加徵的關稅。美國政府主張維持一部分，倘若大陸違反協議，再次啟動加徵，阻止大陸的反制措施。

(中時 )