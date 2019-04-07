鄭南榕追思會開始前，全體默哀1分鐘表達敬意。（吳岳修攝）

蔡英文總統7日上午前往金寶山鄭南榕自由之翼墓園，参加「鄭南榕殉道30年追思紀念會」，蔡英文致詞時表示，台灣有太多假訊息藉自由之名行傷害言論自由之實，他會秉持鄭南榕捍衛言論自由的精神，全力捍衛台灣自由及民主，讓言論自由成為台灣公民的DNA。

鄭南榕之妻前行政院副院長葉菊蘭及女兒鄭竹梅、總統府祕書長陳菊、民進黨主席卓榮泰、林義雄、鄭南榕基金會蕫事長許景河等人綠營及獨派人士均到場與會，追思會在高師大音樂系主任戴俐文等演奏大提琴平安追想曲、望春風曲目下揭開序幕，蔡英文向鄭南榕靈位獻花致意

蔡英文致詞時表示，她每年都會在4月7號來金寶山參加鄭南榕的追思會，鄭南榕是言論自由的指標，殉道的4月7日是國家言論自由日，提醒著台灣人最珍貴的價值，言論自由不是抽象又遙遠的東西，而是存在於每一個人身邊。

蔡英文表示，促轉會去年陸續撤銷4000多件不當有罪判決，這不僅僅是一只文書，也療癒了受難者家屬的心靈，二二八基金會找出更多可能的受難者名單，新成立的國家人權博物館把轉型正義議題轉化為更多元的展覽及教材，越來越多的二二八及白色恐怖真相攤在陽光下，也代表我們正朝向鄭南榕夢想中的好國好民之路，讓言論自由成為台灣公民的DNA，轉型正義落實在寶島每一個角落，這也是30年後紀念鄭南榕最好的方式。

蔡英文認為，言論自由正遭遇嚴峻的挑戰，來自外部的假訊息，正以自由之名行傷害之實，這兩天有收購臉書粉絲專頁或以金錢利誘、培養特定主張網紅的宣傳，引起社會的不安，社會信任正在瓦解，「自由的秘密是勇氣」，這是德國總理梅克爾面對恐怖主義威脅時曾經引述的一句話，當前的台灣來說，來自外部的假訊息作戰，也正如歐洲面對恐怖主義的挑戰。

蔡英文說，自由從來就不是理所當然，可能遭受威脅或倒退，必要時必須要挺身而出，勇敢捍衛自由，她沒有辦法接受利用言論自由，侵蝕我們所擁有的自由，她相信台灣人民也都不能接受，她身為總統會堅持立場為民主奮，全力捍衛台灣民主，確保言論自由跟轉型正義可以持續走在正確道路上，這就是大家的責任。

(中時 )