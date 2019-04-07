包機服務幾乎只可能出現在富豪世界中，一般人幾乎沒這機會體驗；但是一名立陶宛男子近日乘坐飛機的時候驚訝地發現，整架波音737飛機上只有他一人，超幸運的他除了享受難得的寧靜之外，還獨享5名空服員只為他一人服務的貴賓級待遇。

據美國有線電視新聞網CNN報導，立陶宛男子史汀瑪斯（Skirmantas Strimaitis）3月16日原本計劃乘坐飛機從立陶宛首都維爾紐斯前往義大利北部城市貝加莫滑雪度假，但登上這架188人座的波音737-800飛機後，驚訝地發現他是這架飛機唯一的乘客，剛登上機時還以為出了什麼差錯；而在這兩小時的旅程中，完全沒有其他旅客的打擾，整座班機的兩名機師與5名空服員僅為他服務，滿足他每一個需求。

史汀瑪斯形容這趟旅程實在是獨特到太不真實，他向CNN表示，「起出空服員們看起來也很疑惑，大概也是第一次遇到這種情況吧！不過他們待我非常周到，或許對他們而言，這種情況是輕鬆工作」。他還在機上玩起了自拍，享受這一生只有一次的難得體驗。

This man was the only passenger on a Boeing 737 to Italy. Skirmantas Strimaitis, a Lithuanian national, who was flying from Vilnius to Bergamo on March 16, was in for a shock when he discovered he had the entire Boeing 737-800 to himself. #Boeing #eNCA #ThursdayMotivation pic.twitter.com/w3nQyVov0K — Tshwantshi (@Eddie_Kuntha) 2019年4月4日

據男子訂票的這間旅行社透露，這架班機原本預定搭著一個從義大利貝加莫飛往立陶宛維爾紐斯的旅行團，而返航的時候為了避免空機飛回，於是售出單程機票，結果卻只有一名乘客購買了該航班，才會出現這種一人獨包機情況。

(中時電子報)