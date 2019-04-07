響尾蛇凱利敲出再見安，被隊友淋冰桶慶祝。（美聯社）

紅襪再不變陣就有麻煩了，他們因內野手霍特(Brock Holt)受傷，緊急從3A叫上林子偉。7日對戰響尾蛇，林子偉第9局獲得代打機會，可惜打成內滾出局。紅襪最後被響尾蛇再見安打以4-5輸球，戰績2勝8敗，繼續在美聯東區墊底。

雖然霍特受傷，響尾蛇先發是右投手韋佛(Luke Weaver)，因此二壘仍安排紐涅茲(Eduardo Nunez)守備。後來對方換上右投手霍蘭德(Greg Holland)，紅襪才讓左打的林子偉代打，這是他今年首場大聯盟比賽。霍蘭德畢竟是國聯救援王，該半局紅襪雙雄馬丁尼茲(J.D. Martinez)、貝茲(Mookie Betts)、林子偉都槓龜，被他三上三下。

紅襪的問題不全是打擊，還要加上先發投手不給力。在7日開打前，紅襪先發輪值自責分率是不及格的9.59。賽揚左投普萊斯(David Price)今日投滿6局失4分無關勝敗，厲害的是他在第2局擊出滾地安打(響尾蛇主場, 投手要打擊)，帶有1分打點。難堪的是紅襪全場僅6支安打，其中1支是投手自己的。

由於林子偉是代打投手的棒次，所以9局下也沒機會守備。9局下響尾蛇安打上一壘，靠者紅襪捕手漏球(捕逸)跑到二壘，然後卡森凱利(Carson Kelly)擊出再見安打獲勝。

(中時電子報)