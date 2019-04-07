大甲媽祖體恤北部民眾，首度北巡駐駕台北市，期間適逢吉日，規畫祝壽大典和媽祖娘娘「平安福氣宴」，總鋪師安排的菜色當中，出菜順序有「菜、魚、蟄」，恰好與政治人物名字諧音，信徒擔心引發政治聯想，主辦單位擲筊請示媽祖，調整出菜順序，媽祖也認為這是廣結善緣，大家平常心看待。

農曆3月23日是媽祖生日，知名總鋪師林明燦安排6天平安宴，其中有幾道菜，原本出菜順序依序是台式白菜滷、五絲百斬雞、清炒烏魚子、福祿雙拼盤、軟絲海蟄花，菜名恰巧有蔡英文總統、高雄市長韓國瑜和台北市長柯文哲的名字諧音，菜單順序菜斬魚拼蜇，像是「蔡斬瑜拚哲」，換順續就變成「瑜斬蔡拚哲」或「哲斬蔡拚瑜」，怎麼換都不對。

有信徒擔心引發政治聯想，會讓媽祖難做，建議調整菜色，主辦單位從善如流，擲筊請示媽祖，法師元然理表示，大家不要猜想太多，只是諧音相同，想像空間很大，媽祖要大家廣結善緣，平常心看待即可。

林明燦說，菜色都是向媽祖擲筊決定，讓大家吃了會平安富貴、賺大錢，像是五絲百斬雞代表五金、烏魚子是烏金、清蒸富貴魚代表富貴。

此外，台語天王翁立友今天也到會場「稜轎腳」、發壓轎金，他說，每年看到電視轉播大甲媽組遶境都很嚮往，媽祖體恤北部無法參與遶境的民眾駐駕在南港，民眾可以稜轎腳，回到媽祖懷抱，就像回到媽媽懷抱，當獲知媽祖北巡當下就決定要來參加，媽祖一定會大顯神威，用無比神力繼續保佑大家。

「平安福氣宴」的菜色和廚師都是一時之選，菜色分6600元和8800元的不同佳餚，素桌每桌6000元。品嘗3位廚師各有特色的好手藝，時間分別是林明燦13、14日，豆腐師20、21日，元氣先生27、28日。

(中時 )