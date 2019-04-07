縣府「包船」金門快輪預定今晚20時抵達台中港。（金門縣港務處提供）

清明連假進入尾聲，金門尚義機場今（7）日上午湧現返台人潮，卻因濃霧影響打亂航班。縣府「包船」金門快輪正常作業，搭載207名旅客在11時20分自料羅港出發，預定今晚20時抵達台中港。

受到暖溼空氣影響，金門外島今早聯外交通一度停擺，金廈泉「小三通」自7時30分停航，直到10時才恢復金門水頭至廈門五通航線，金門至石井航線更延至11時50分才復航。

台金線空中交通也因處於低窪地帶的尚義機場濃霧瀰漫，而取消早班數個航次，直到9時15分許始恢復正常起降，急壞專程回鄉掃墓祭祖，候機返台上班、上課的旅客。

立委陳玉珍率服務團隊，偕縣府觀光處與民航站、航空公司協調，爭取華信在中、下午加開中金、北金線班機疏運，並持續採取應變措施，希望旅客都能順利返回台灣。

可搭載401人的縣府「包船」金門快輪，則在近午載客207人出發。縣府觀光處長丁健剛、科長顧克亞與縣港務處長何佩舉等人在料羅碼頭歡送，中央各駐金單位也在場協助疏運作業。

(中時 )