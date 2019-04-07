大陸正拉攏拉美國家參加「一帶一路」，並加大地區投資，引發美國的關切。美聯社報導，美國政府官員已經對中共的拉美擴張計畫提出過警告，但還是有不少拉美國家對北京的投資計畫表參加意願。巴拿馬總統瓦雷拉上周訪問香港時說，「我們看到一個很好的機會，通過巴拿馬把亞洲和美洲連接起來」。他計畫4月到北京出席一帶一路論壇。墨西哥總統奧布拉多爾也表示，他正在考慮墨西哥是否參加一帶一路倡議。

美聯社報導，巴拿馬去年與台灣斷交後，瓦雷拉歡迎大陸國家主席習近平正式訪問巴拿馬，並表示對一帶一路的支持。瓦雷拉對習近平說，巴拿馬希望「發揮前鋒作用」，幫助擴大全球的相互連接。他還在第二天出席儀式，將一項建設合約授予兩家大陸公司，修建第四座橫跨巴拿馬運河的大橋。

美聯社稱， 巴拿馬領導人把大陸視為是貿易與投資的來源，但仍希望避免與美國政府發生衝突。瓦雷拉就表示，巴拿馬與中國大陸的關係「不會影響與我們(與美國)戰略夥伴的關係」。

此外，加勒比海的千里達去年5月已經同意參加「一帶一路」。一家大陸國營企業去年9月份就得到合約，在當地修建一個幹船塢。

北京還希望擴大1990年代開始對南美洲簽訂的石油與礦業開發貸款投資協定，同時加大地區資金投入。委內瑞拉已經獲得620億美元的北京貸款。而大陸對巴西的貸款是420億美元，對阿根廷180億美元；厄瓜多為170億美元。

位於華盛頓的美洲對話組織（Inter-American Dialogue）亞洲與拉美政策主任邁爾斯（Margaret Myers）指出，大陸是巴拿馬運河第二大用戶，僅次於美國。北京因此在巴拿馬「擁有可觀的利益」。她說：「有人擔心，這可能會影響到美國公司的利益，也可能會影響到地區穩定，甚至妨礙美國在當地的影響」。

美國國務卿蓬佩奧去年10月訪問巴拿馬時會見了瓦雷拉。他隨後對記者說，巴拿馬「應該睜大眼睛」，警惕大陸的投資。蓬佩奧去年12月在阿根廷出席20國集團會議時又警告，「我們都對中國以及中國進入這些國家的方式感到擔憂」。

(中時 )