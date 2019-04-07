國民黨總統參選人、前台北縣長周錫瑋7日上午到桃園平鎮廣玄宮祈福，針對朱立倫堅持公開與吳敦義會面一事，表示「這個想法不太成熟」，周錫瑋認為開門關門會議並不重要，重要的是要知道誰是最強棒、黨內要團結，並呼籲黨內不辦初選，儘速徵召民調最高韓國瑜，同時邀集朱、王、周「喝團結茶」，討論國民黨如何團結勝選，同時分配輔選責任。

周錫瑋公開表態支持黨內徵召聲量最高的韓國瑜，但自己卻仍不放棄參與初選，讓外界霧裡看花，是否是想贏過韓國瑜？還是想要爭取副手位置？周錫瑋說自己還在努力中、會全力去衝，也解釋沒有要爭取副手這個意思，強調自己「從來沒想到要一個位子」，並稱自己從以前到現在都一樣，「我都是靠選舉贏的。」

對於外界解讀周錫瑋多次公開提及兩度「禮讓」朱立倫參一事是否產生心結？周錫瑋澄清兩人沒有心結，若有心結就不會禮讓，他說10年前金溥聰跟他說朱立倫民調比較高，為了國民黨應該要勝選，所以就支持，他認為這是民主的風度。但周錫瑋暗示從政的人應該都要記得：「人皆讓我，我要讓人，人不負我，我不負人。」。

周錫瑋強調國民黨在2020年選舉裡面一定要團結，一定要最強棒出馬，自己堅持這個原則，過去到現在他也認為，黨裡面本來就應該了解到民意，支持民調最高的，因為民調最高的人才能勝選，而自己會選擇「成全大局、相忍為黨、相忍為國。」

(中時 )