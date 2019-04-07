民進黨總統黨內初選傳出保皇派醞釀以「霸王條款」等方式產生人選，前行政院長賴清德今天表示，希望已公布的初選辦法不要改變，他堅持走完初選程序的決定也沒有改變。

賴清德今天在臉書以「信任、堅持與不變」為題發文表示，民進黨是民主政黨，擁有健全的民主機制，他信任黨公職同志的民主精神，也相信民進黨主席卓榮泰會妥善處理。

他希望已公布的初選辦法不要改變，讓制度穩定、民主精神可以彰顯。並強調「我對國家、人民的使命沒有改變，我堅持走完初選程序的決定，也沒有改變」。

堅持走完程序！賴清德盼民進黨初選辦法不變（中天新聞）

(工商 )