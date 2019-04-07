堅持走完程序！賴清德盼民進黨初選辦法不變 12:442019/04/07 工商 崔慈悌 、 陳科廷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨總統黨內初選傳出保皇派醞釀以「霸王條款」等方式產生人選，前行政院長賴清德今天表示，希望已公布的初選辦法不要改變，他堅持走完初選程序的決定也沒有改變。 賴清德今天在臉書以「信任、堅持與不變」為題發文表示，民進黨是民主政黨，擁有健全的民主機制，他信任黨公職同志的民主精神，也相信民進黨主席卓榮泰會妥善處理。 他希望已公布的初選辦法不要改變，讓制度穩定、民主精神可以彰顯。並強調「我對國家、人民的使命沒有改變，我堅持走完初選程序的決定，也沒有改變」。 堅持走完程序！賴清德盼民進黨初選辦法不變（中天新聞） (工商 ) #賴清德 也許您會感興趣 推薦閱讀 不怕被做掉 賴９日上館長直播 01:172019/04/03 政治 韓、賴誰真愛台灣？上萬網投票... 08:102019/04/03 政治 綠營總統初選蔡賴之爭 吳子嘉點名最終出局者 23:382019/04/03 政治 吳子嘉：賴清德政治生命結束了！ 02:242019/04/04 政治 評「對手」 韓國瑜：清粥小菜變麻辣鍋 16:022019/04/04 政治 賴清德參觀昔日政績 遊客搶拍照秒成人形立牌 18:152019/04/04 政治 謝龍介：小英可能和他搭配選2020 大家會暈倒 21:112019/04/04 政治 賴參選正當性下滑 吳子嘉：暫停民調 19:142019/04/05 政治 吳子嘉唱衰 賴神應該GG了 01:342019/04/06 政治 卡賴太難看 04:102019/04/06 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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