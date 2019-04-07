說到足球天賦，葡萄牙球星C.羅納多（Cristiano Ronaldo）絕對不會是他家裡唯一一個腳下功夫了得的人！C羅在社群網站分享一段短片，是他跟才1歲多的兒子馬泰奧（Mateo）互踢足球的畫面，馬泰奧帶著笑容踢球，看起來相當享受。

效力義甲尤文圖斯的C羅目前正在養傷，而他在2017年6月透過代理孕母產下一對龍鳳胎馬泰奧、伊娃（Eva），1歲多的馬泰奧跟哥哥小C羅（Cristiano Junior）顯然都遺傳到父親的足球基因，小C羅已經是尤文U9代表隊一員，馬泰奧則在跟父親踢球玩耍的影片中，無師自通地走了幾步，然後起腳把球踢給C囉，又萌又厲害的模樣，在C羅分享影片僅僅一天，就吸引超過2100萬粉絲觀看。

影片中C羅也興奮地呼喊兒子名字，馬泰奧看起來也很享受踢球的快樂，邊笑邊踢球，而且頗有力道，大兒子小C羅則是相當好勝，C羅曾說過大兒子跟他小時候很像，都不甲意輸的感覺，他確信兒子未來發展會像他，或許將來C羅高掛球鞋後，可以成為兩個寶貝兒子的最佳導師，替足壇打造出兩位明日之星。

(中時電子報)