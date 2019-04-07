世界衛生大會(WHA）舉辦地瑞士日內瓦與台灣的距離是9682公里、大約跨2400萬步之遙，衛福部長陳時中今天說，2400萬步的距離雖遠，但必須要走，每個人幫忙走，全民一致一定會達成目標。

為了響應世界衛生大會(WHA)5月19日辦理的「說到做到（Walk the talk）」，衛福部今（7）日在台北大安森林公園舉行「全民集萬步、走入WHA」的健走，號召民眾匯集2400萬步，表達全民支持參與世界衛生組織的決心。

世界衛生組織(WHO)訂出每年4月7日為「世界 衛生日」，今年的主題是「全民健康覆蓋（Universal Health Coverage）」，彰顯全民健康平等的價值。

「全民健康覆蓋(UHC)」是世界衛生組織(WHO)的核心使命，意在確保人人享有基本的衛生服務，它包含4大領域16項指標，而台灣的總分為 85分，與加拿大、南韓、美國、日本同屬健康服務涵蓋範圍高的國家。

衛福部長陳時中表示，台灣人民從出生到死亡的健康都覆蓋了，大家有健康環境，可到WHA分享成果，將台灣好的社會經驗、制度、執行力與觀念等分享全世界，這不但宣揚台灣、也是國際社會一分子的任務。

「可是我們努力好幾年都無法進到WHA參與世衛的業務。陳時中說：「2400萬步何其遠、一步步走何其辛苦，但是台灣有2300多萬人每個人走一步就到了，因此路途雖然遙遠、艱辛，只要全民一致目標，一定會達成目標。」

今天的「全民集萬步、走入WHA」動員衛福部與轄下機關、雙北衛生局、醫事團體、醫學會、醫藥與醫材團體等共襄盛舉。健保署的「健康存摺」攤位最具人氣，只要下載「健保APP」不僅可查健康資料、下個月也能方便報稅。

陳時中最後帶領現場民眾大跳暖身操，並且一起在大安森林公園內步道健走，傳達國人走向WHA的理念。國健署即日起開始募集全台民眾捐出每日健走步數，趕在5月19日WHA開議前，展現募集成果與臺灣的決心。

(中時 )