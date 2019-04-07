禿子燕子台中合體！高雄市長韓國瑜今赴台中，在台中市長盧秀燕的陪同下，參觀花博。不過現場記者最關注問題，還是韓國瑜選2020議題。對此，韓國瑜表示，還是那句話，2020不在他考量之內。

韓國瑜在盧秀燕陪同下，參觀花博，受到在場民眾熱烈歡迎，有些熱情支持者甚至大喊總統好！在被問到是否會回應支持者的期望時，韓國瑜表示，還是那句話，2020不在他的考量之內。這趟來台中，就是來學習和參觀，然後準備去美國，一切等美國回來之後，在來和大家分享美國的經驗。

而被問到是否會再和黨主席吳敦義見面，韓國瑜表明，如果吳敦義要安排見面，他一定會去拜訪。若讓吳敦義特地到高雄訪問，他感到很不禮貌。他也期望吳敦義、前新北市長朱立倫和前立法院長王金平可以好好商量，三人都是老朋友，管道一定暢通沒有隱瞞。他最重要工作，還是要做好高雄市政，為高雄拚經濟。

至於美國行後表態選總統一事，韓國瑜回應，等他從美國回來後，就會跟大家報告。

(中時電子報)