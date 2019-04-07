民進黨總統初選協調下周五截止，外傳總統蔡英文曾表示無法接受初選制度，不願意跟前行政院長賴清德辯論。對此，前立委蔡正元說可能她真正要的是民進黨直接徵召她，才符合她眼中的民主。底下有網友直言「野蠻民主」、「她眼中的民主是...你是民我是主」。

蔡先前曾表態傾全力配合協調小組，隨後又傳出她曾表示，「我是現任總統，不可能和我的行政院長在公開場合政見辯論，一起談執政功過，這對黨、對台灣民主都是很大傷害」，「我也沒辦法照現在黨既定的遊戲規則和時程來進行黨內初選，我沒有辦法接受！」對此，總統府發言人張惇涵表示，總統態度就是尊重協調小組，其他的臆測與說法都是多餘。

對此，蔡正元稍早在臉書撰寫「鳥籠民主」一文，並表示蔡英文拒絕民進黨已成慣例的總統初選，她認為舉辦她跟賴清德辯論會傷害台灣民主。蔡正元說小英可能真正要的是民進黨直接徵召她，徵召一個民調較低的人，才符合她眼中的民主，「這種鳥籠民主蠻適合民主退步黨」。

對此，網友也紛紛表示「野蠻民主」、「她眼中的民主是...你是民我是主」、「反正民進黨扯爛無極限」、「希望蔡能知足，讓賴有機會」、「整個民進黨就是一個蠢到不行的笑話」、「就民調低只好耍賴找理由硬要黨內選她啊」、「怕被初選打敗」。

(中時電子報)