民進黨總統初選讓綠營陷入焦慮，日前傳出蔡英文總統攤牌稱無法接受初選制度，不願意跟賴清德辯論，但遭總統府澄清會尊重協調小組安排。對此，綠委許智傑建議，仍依照初選制度，但為減少火花，「若協調不成，可用發表政見方式」，不見得要辯論。

許智傑說，總統府出面澄清，指蔡無法接受初選制度的報導，內容諸多與事實不符，總統的態度是尊重協調小組的安排，希望不實訊息適可而止。

許說，他建議可採政見會而非辯論方式進行，但終究是希望民進黨要儘快產生總統人選，並帶領立委小雞打贏2020選戰。

(中時 )