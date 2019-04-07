避免初選減少火花 綠委建議採政見會非辯論 13:022019/04/07 中時 郭建伸 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨總統初選讓綠營陷入焦慮，日前傳出蔡英文總統攤牌稱無法接受初選制度，不願意跟賴清德辯論，但遭總統府澄清會尊重協調小組安排。對此，綠委許智傑建議，仍依照初選制度，但為減少火花，「若協調不成，可用發表政見方式」，不見得要辯論。 許智傑說，總統府出面澄清，指蔡無法接受初選制度的報導，內容諸多與事實不符，總統的態度是尊重協調小組的安排，希望不實訊息適可而止。 許說，他建議可採政見會而非辯論方式進行，但終究是希望民進黨要儘快產生總統人選，並帶領立委小雞打贏2020選戰。 (中時 ) #初選 #總統 #辯論 #制度 #初選制度 也許您會感興趣 推薦閱讀 國民黨徵召啟動！韓國瑜5日北上見吳敦義 09:222019/04/03 政治 傳蘇嘉全不續任立委 綠委：可能任副手候選人 14:302019/04/04 政治 攔截初選 挺英派運作闖關 01:132019/04/05 政治 林濁水臉書怒嗆民進黨 網驚：賴神GG了？ 13:492019/04/06 政治 拒絕政見辯論vs.堅持初選到底！蔡賴喊話火藥味濃 協調瀕破局 04:102019/04/07 政治 王鴻薇籲 延後公告初選辦法 04:102019/04/07 政治 初選不論輸贏 已重創民進黨威信 04:102019/04/07 政治 賴清德稱4月10日中執會後 會小英 04:102019/04/07 政治 林濁水酸廢了初選 必贏不會輸 04:102019/04/07 政治 本土社團發聲明 籲民進黨依初選制度產生人選 12:182019/04/07 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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