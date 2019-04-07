新竹縣某開發公司董娘，發現丈夫和按摩女郎有不正常關係，開車堵小三，雙方爭吵互扯受傷，互控傷害，法官檢驗現場監視器，小三贏了，董娘則提出配偶權侵害損害賠償，扳回一城。

某開發公司董娘尹女，得知在竹北市某養生館的按摩女郎江女，是丈夫的小三，2017年7月間某晚，開車到養生館停車場前，堵住欲倒車離去的江女，見江女不下車，拍打江女車窗，用手提包拍打車窗。

江女下車後，2人發生爭吵，互相拉扯受傷，江女指控尹女妨害她自由駕車離去的權利，拉扯毆打她造成頭部外傷併腦震盪，臉鼻口部鈍挫傷及牙齦流血等傷害，尹女也檢具驗傷單告江女傷害。

法官審理時尹女否認有何強制、傷害犯行，稱沒有故意要不讓江女走，是有疑問要江女把話說清楚，希望江女不要跟她老公在一起，但江女以「妳老公不要妳了，妳才是小三！」等話不斷刺激她。

尹女指2人發生拉扯間，江女也有揮手打她成傷，江女先到醫院，她掛號排在江女之後，她不相信江女被她打到腦震盪。

法官勘驗養生館監視器畫面，認尹女堵車攔人，毆打江女臉部，數度拉扯其頭髮和身體，致江女成傷，尹女傷勢則是江女自保反擊，尚無防衛過當的情形，判江女無罪，尹女則犯強制罪和傷害罪，處拘役50天，可易科罰金。

尹女告江女妨害家庭，提出配偶權侵害損害賠償訴訟，民庭法官審理後，判江女應賠30萬元暨利息給尹女。

(中時 )