北京市屬公園參照市級旅遊部門的做法，正在研究制定「遊園黑名單」制度。今後計畫利用「人臉識別」等技防手段，對那些多次勸阻無效、破壞文物等行為較為惡劣的不文明遊客，採取一定的遊園限制措施。

據統計，北京市在清明假期第二天，全市重點監測的161家旅遊景區共接待遊客232.4萬人次，比前一年同期增長29.3％；營業收入達10052.8萬元，增長22.8％，市屬公園也迎來遊園高峰。市屬11家公園和中國園林博物館累計接待遊客量突破70萬人，比去年同期增加75％，玉淵潭、頤和園和動物園的遊客量最大。

據北京市公園管理中心安全應急處處長米山坡介紹，自2018年1月1日起，園林綠化執法權劃歸城管執法局。因此，在公園管理過程中，採用聯合執法的方式，共同治理不文明行為。城管執法部門依據《北京市公園條例》、《北京市綠化條例》中的有關規定，對在公園內吸煙、用火、燒烤、釣魚、翻越圍牆、攀折花木等行為加大勸阻力度，責令停止及改正，情節嚴重可進行罰款。

2016年大陸國慶前夕，《北京市旅遊不文明行為記錄暫行辦法》開始實施，被稱為首個地方版旅遊「黑名單」制度。遊客一旦納入「旅遊不文明行為記錄」榜單，該資訊將通報給旅行社、景區、飯店，不文明遊客將遭到「限制購票參觀景區及博物館」等懲罰。

(旺報 )