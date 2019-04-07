超商2樓後方是起火點，警消以強力水柱灌救延燒的火勢。（程炳璋攝）

火車站商圈的中山路與西華南街口超商2樓鐵皮屋後方，7日上午11時遭發現內有火光，火勢迅速延燒5棟樓7店面，警消獲報到場強灌水柱控制火場，數家店員倉皇逃竄，現場無人傷亡，不少假日逛街民眾見到瀰漫天際的濃煙，如同末日降臨，感到心驚膽跳。

警消人員原本要從後方樓梯上樓救火，但木材樓梯因火勢塌陷，一度延誤救災。（程炳璋攝）

消防隊出動數十名警消人力救火，火勢持續近2小時，不少人員輪替上陣。（程炳璋攝）

共有7家店面在這場火警中付之一炬。（程炳璋攝）

假日上午火車站商圈逐漸聚集人潮，卻有民眾見到中山路與西華南街口的超商2樓一家還未營業的連鎖髮廊後方冒出火苗，火勢伴隨濃煙迅速延燒，包括西華南街上的早餐店、遊覽車公司、租賃套房，中山路上的超商、髮廊、娃娃機店與飲料店共5棟建築、7家店面全都受到波及。

台南市警二分局執勤員警23歲曾智揚與29歲吳柏翰政巡邏經過，聽見玻璃爆裂聲，隨之看到火光，趕緊通報消防隊，並協助通知附近商店員工疏散，部分員工才驚覺逃竄。

現場火勢兇猛，不斷向外竄燒，警消人員花費近2小時才控制火場，幸好起火的店家人員都及時逃離，無人傷亡

燃燒的5棟建築多為鐵皮屋，大火燃燒迅速，濃煙瀰漫遮住整個中山路天空，近千名假日到商圈逛街的民眾經過見狀，感覺如同世界末日，都面露驚愕，覺得心驚膽跳。

台南市消防局表示，現場初判起火點疑似在超商2樓髮廊後方，髮廊上午還沒營業，員工尚未上班，初判排除人為縱火，起火原因還需火調課進一步調查釐清。

(中時 )