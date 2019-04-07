基隆1名未滿16歲的少女薔薔（化名）去年6月結識1名葉姓男子，雙方情投意合成為男女朋友，兩人在暑假期間外出遊玩，又在薔薔家中發生2次性關係，薔薔因此懷孕，但卻不慎流產。警方獲報後將葉男移送法辦，法院審結後依妨害性自主罪判處葉男有期徒刑6個月。

據悉，薔薔自小父母離異，一同生活的父親不久後因案入獄，薔薔則一人住在父親留下的房子裡，生活起居都由住在附近的奶奶照顧。

薔薔國中畢業後，沒有繼續升學，而是到花花世界裡四處晃蕩，期間透過朋友介紹認識了從事服務業的葉男。兩人開始交往後，薔薔找葉男到家中同居，並於去年6、8月之間發生性關係；由於兩人沒有做好安全措施，薔薔因此懷孕，事後又不慎流產，躺在婦產科診所內動彈不得。薔薔奶奶聽聞此事，連忙趕到現場逼問薔薔，得知內情後怒不可遏，立刻報警，要向葉男提出告訴。

葉男到案後辯稱，兩人雖然發生2次性關係，但都是你情我願，自己並沒有違背薔薔的意願。

但法院審理後，認為兩人發生性關係時，薔薔未滿16歲，依依妨害性自主罪判處葉男有期徒刑6個月。

(中時 )