美國海關自從恐攻事件後相當嚴格，女星Lala（蘇心甯）上節目自爆自己曾經在過美國海關時，出了大糗，她因為英文不好，誤解海關認識她，沒想到就在海關前面突然熱舞，海關立刻臉色大變，打電話求援將她帶進小房間盤問。

她誤會海關的意思，沒想到竟然以為海關知道她在跳啦啦隊，以為自己紅到了紐約。（圖／翻攝自上班這黨事）

Lala在《上班這黨事》節目中透露，曾單獨勇闖全世界最難通關之一的美國紐約，事前做了不少功課，「不管海關問妳什麼，妳聽不懂就跟他說NO。」沒想到一到紐約，海關就問她「You are single?」她想說只有自己來就回答：「Yes!」接下來，對方詢問她的職業，由於她當時正在做美容美髮兼啦啦隊，所以先抓了一把頭髮說：「Hair」，接著比自己的臉說：「Make」。

以為自己紅到了紐約，她立刻在海關面前秀一段。（圖／翻攝自上班這黨事）

沒想到海關看完她跳舞，臉都綠了立刻打電話通知有可疑人物，將她帶到小房間盤問。（圖／翻攝自上班這黨事）

海關一臉聽不懂問她：「You are dancing？」Lala驚訝想說，「我就想說天啊，我那時候第一年跳啦啦隊，就紅到紐約，他竟然知道我是職棒啦啦隊的隊員。」立刻在櫃檯前熱舞一段，並回答「Yes, I'm a dancer！」海關不但傻眼到臉都綠掉，更打電話通知其他人，下一秒她就被帶進小房間盤問了。

(中時電子報)