美國自1953年以來一直在南韓派駐軍隊，現有駐軍大約2.85萬人。韓美自1991年起先後簽署9份駐韓美軍費用分攤協定。第9份協定2014年簽訂，有效期5年，2018年12月31日到期。南韓國會表決通過第10份駐韓美軍費用分擔協定；韓美隨後互相通知協定生效所需國內程序已完畢，協定5日生效。

美國總統川普在談判期間告訴國家安全事務顧問博爾頓，要求韓方費用增加50％，導致韓方大感吃不消，美韓代表幾乎無法談下去。

第10份協定，韓美雙方談判耗時近一年，費盡周折，因分歧過大沒有達成協議，最終在今年3月8日簽署協定。這份協定有效期1年，規定韓方2019年分攤費用為1.04兆韓元（約合9.16億美元），比上一年增加8.2％。

南韓最初希望第10份駐韓美軍費用分擔協定有效期為3至5年，但美方執意要求有效期為1年。美國政府多名官員3月披露，川普正在尋求讓美軍駐在國負擔更多費用，涉及韓、日和德國等國家。美國可能要求其中一些國家負擔現有支出的5至6倍。

韓媒報導，除以往協定規定的分攤費用外，韓政府額外為駐韓美軍埋單花費不少。根據韓2018年發布的國防白皮書，韓2015年包括軍費在內直接支援美軍總金額為2.43兆韓元（17.99億美元），間接支援金額為9589億韓元（8.44億美元）。

(旺報 )