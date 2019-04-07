「3月29日早上，本人騎電動車逆行，在新蘭崗被晉城交警二大隊民警查獲，在此發朋友圈曝光自己，請朋友們以我為戒，騎車要遵守交通規則，不闖紅燈不逆行。幫我集30個讚。」因逆向行駛被交警查獲的山西晉城市民張女士在朋友圈曝光了自己的交通違法行為。

近日山西晉城交警二大隊治理行人和非機動車交通違法推出的新招，只要違法當事人在朋友圈曝光自己的行為，並「集讚30個」即可過關。

為解決行人和非機動車交通違法，晉城市公安交警二大隊率先推出三選一處罰套餐，即：行人和非機動車駕駛人交通違法被交警查獲後，可以在「按道路交通安全法處罰」、「協助交警體驗式執勤半小時」及「抄寫交通安全常識」3種方式中任選其一。

但是，執勤中，民警發現這種處罰套餐雖好，卻不能達到「處罰一個，教育一片」的目的，宣傳教育的範圍和效果並不理想。為此，二大隊集思廣益，再次創新舉措，推出了四選一套餐，增加「朋友圈曝光點讚」，違法當事人可以選擇將自己交通違法的時間、地點和違法行為發到微信朋友圈曝光自己，警示朋友不要交通違法，並要集夠一定量的點讚數。

據悉，自3月18日施行以來，已有150多名交通違法者選擇朋友圈曝光點讚處罰，輻射教育人數達4500餘人，教育宣傳效果明顯。

(旺報 )